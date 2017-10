Schiltach Vorlesen plus Kinoatmosphäre

Nach der langen Sommerpause lädt das Bücherei–Team am Mittwoch, 25. Oktober, wieder alle Kinder ab fünf Jahren in den Mehrzweckraum des Treffpunkts ein. Da viele interessierte Kinder inzwischen die Ganztagsschule besuchen, wurden die Zeiten angepasst. Start ist ab sofort um 16.15 Uhr, das Ende ist um 17.15 Uhr.

Vorgelesen wird das Buch "Juli tut Gutes" von Kirsten Boie. Dabei werden die Bilder groß auf Leinwand gezeigt, so dass alle Kinder den besten Blick darauf haben.

Zum Inhalt: "Ich mach das nicht, pöh, sollst du mal sehen!", sagt Juli, als er aus dem Kindergarten kommt. Von seinen Spielsachen soll er was für die Armen abgeben! Nee, die braucht Juli leider alle selber. Aber dann kommt ihm doch eine gute Idee und am Ende ist er ungefähr so heilig und gut wie Sankt Martin …"