Schiltach Vorbereitung auf Jahreskonzert

Schiltach. Die Musiker der Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach trafen sich kürzlich zu einem ganztägigen Probentag im Probelokal in der früheren Grundschule. Probenstunden mit dem gesamten Orchester wechselten dabei mit Registerproben ab, bei denen sich verschiedene Registergruppen in benachbarte Räume zum Üben von schwierigen Stellen zurückzogen. In den anschließenden Gesamtproben setzte Dirigent Musikdirektor Ralf Vosseler die geübten einzelnen Teile mit der ganzen Kapelle wieder zusammen.