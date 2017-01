Schiltach "Vor Ebersbach" auch während der Bauzeit nicht abgehängt

In drei Bauabschnitten soll die Straße von der Einfahrt Schwaigwiese bis zum Beginn des Forstwegs ausgebaut werden. Es werde einiges in den Untergrund gepackt mit dem Bachlauf in einem neuen Rundrohr, in das auch Regenwasser von Dachrinnen abgeführt wird; dazu komme ein neuer Mischwasserkanal, Wasserleitung sowie Leitungen für Strom, Telefon, Gas und Leerrohre für Breitbandanschlüsse. Im Vollausbau liege die Straßenbreite zwischen fünf und 5,5 Metern mit Randsteinen und einem Gehweg von 1,5 Metern Breite.

Im ersten Bauabschnitt im Bereich der Gärtnerei könne in geschlossener Bauweise der beschädigte Kanal im Inliner-Verfahren mit einem GFK-Gewebe saniert werden. Dabei soll auch die Kesslerhalde bis zur Seniorenwohnanlage erneuert werden.

Nach vier Monaten Bauzeit soll die Straße Vor Ebersbach bis in Höhe Jahnstraße wieder mit einer Tragschicht befestigt sein. Bei einem Baubeginn im April wäre der erste Abschnitt im August fertig gestellt, also vor der einwöchigen Urlaubspause.