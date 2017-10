Schiltach. Die Volkshochschule lädt am Mittwoch, 25. Oktober ab 20 Uhr zum Vortrag "Betrüger unterwegs – Wie kann ich mich schützen!" in das Foyer der Friedrich-Grohe-Halle ein. "Sie haben gewonnen." So oder ähnlich bekommen viele täglich Post. Letztlich zeigt sich, dass die versprochenen Gewinne nie ausbezahlt werden. Hinter solchen Aktivitäten stecken vielerlei Betrügereien. Auch an der Haustür und unterwegs wird man mit betrügerischen Machenschaften konfrontiert. Umfassende Kenntnis der aktuellen Betrugsmaschen ist der beste Schutz, um nicht selbst Opfer zu werden. Josef Bronner vom Polizeipräsidium Tuttlingen gibt Tipps, wie man sich schützen kann. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.