Auf neuen Schienen rollen die Züge wieder vom Bahnhof in Schiltach bis in Höhe der Kläranlage vor Alpirsbach. Am Wochenende wurden in einigen Bereichen die Schienen ausgetauscht, teilweise auch neue Schwellen gelegt. Für die Arbeiten war gesperrt und ein Ersatzverkehr eingerichtet. Foto: Ziiechaus