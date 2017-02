Schiltach Vom Waschraum zur Wohlfühloase

Um den "Wohlfühlort Bad – Mit Wasser entspannen und genießen" geht es bei einem weiteren Angebot. Ohne großen Aufwand kann jeder in seinem Bad diese besondere Qualität des Wassers genießen. Die Hansgrohe Aquademie in Schiltach informiert über die Wirkung und den Genuss unterschiedlicher Strahlarten in der heimischen Dusche. Referent Jörg Reiff lehrt nicht nur die theoretischen Wirkungen, sondern führt am 6. Mai von 13 bis 16 Ihr in der Hansgrohe Showerworld Kneipp’sche Anwendungen auch praktisch vor. Erläutert wird, wie der Brausestrahl ähnlich wie bei der Akupressur eingesetzt werden kann, um den Energiefluss im Körper zu beleben..

Um "Bad(e)kultur – Geschichten und Rituale" geht es am Samstag, 13. Mai, von 13 bis 16 Uhr mit dem Leiter der Aquademie, Roman Passarge. Wasser spielt schon seit Urzeiten eine zentrale Rolle im Leben der Menschheit: In Form zahlreicher Rituale und in unterschiedlichsten Räumen, in allen Kulturen unserer Welt. Obwohl Leben ohne Wasser undenkbar ist und es uns täglich umgibt, wird es oft nur als bloßes Konsumgut betrachtet. Um die Kostbarkeit des Wassers wieder zu entdecken, erläutert Roman Passarge verschiedene Rituale, bei denen das Elixier von besonderer Bedeutung ist. Beim Rundgang durch die historische Badausstellung und die Badezimmerwelten der Marken Axor und Hansgrohe werden die Bade-Rituale ganz anschaulich mit der Geschichte und den aktuellen Konzepten des privaten Hausbades in Europa verknüpft.

Weitere Informationen: Die Teilnahme an sämtlichen unten aufgeführten Seminaren ist kostenlos. Anmeldung unter Telefon 07836/51-35 11 oder per E-Mail unter seminare@hansgrohe.de