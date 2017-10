Schiltach Vom Konfessionskampf zur Mitmachaktion

Artete das Jubiläum 1617 zum Konfessionskampf aus, Vorbote des bald ausbrechenden 30-jährigen Kriegs, so war man 1717 auf eine gemäßigte Reformationserinnerung bedacht. Sie wurde, ohne Pomp, nur innerkirchlich abgehalten. Auch 1817 spielten in den Gemeinden religiös-politische Interessen meist keine Rolle, man besann sich auf sich selber und sorgte für die reformatorische Erinnerung durch Neuausstattung mit liturgischen Gefäßen. Dafür wurde viel gespendet, auch in Schiltach, wo man ein versilbertes Taufgeschirr mit formschöner, feinverzierter Kanne und Schale anschaffen konnte. Noch immer in Gebrauch, trägt es die Widmung "Zur Ehre Gottes gestiftet auf das Reformationsfest 1817."