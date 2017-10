Schiltach Vom Kampf

Nun erinnert das Buch an sie alle. Um es gleich vorweg zu sagen: Das Schicksal der Bosserts berührt, bringt den Leser aber auch hin und wieder zum Staunen. Helga Harter erzählt von der Zeit nach dem Erstem Weltkrieg und der Inflation. Not allerorten. Mancher Mann kehrte körperlich unversehrt, aber doch in der Seele zerstört und bar jeder Hoffnung auf eine bessere Zukunft heim. Hierzu gehört auch Sophies Ehemann Mathias. Einst stolzer Fabrikarbeiter in Lahr, muss er sich nun als Gelegenheitsverkäufer in der Region durchschlagen. Dabei ist er zwar gewitzt, doch beschreibt die Autorin ungeschminkt die Herablassung, mit der einem wie Bossert, noch dazu ein Fremder, begegnet wird. Das wird ihm schließlich auch zum Verhängnis. Eine seiner Töchter wird schwanger, mit 16 und unverheiratet. Eine Schande zu jener Zeit. Der tatsächliche Vater des Kindes bekennt sich nicht. Gerüchte in Schiltach und Lehengericht sprechen stattdessen von einer inzestuösen Vater-Tochter-Beziehung. Dem "Rumtreiber" wird die Tat von den Bauern und Honoratioren zugetraut, das "einfache Volk" folgt ihnen. Für die Familie Bossert nimmt das Schicksal nun unerbittlich seinen Weg.