Schiltach Vielfalt der Landschaft abgebildet

Nun sind alle Fotofreunde aufgerufen, an der Online-Abstimmung teilzunehmen. Bis zum 9. Oktober können sie über die Internetseite www.Leader-mittlerer-schwarzwald.de/fotowettbewerb-2017 pro Altersgruppe ihren Favoriten wählen. Neben diesem Publikumspreis in den drei Altersgruppen (sechs bis elf Jahre, zwölf bis 17 Jahre und ab 18 Jahren) gibt es auch eine Juryauswahl. Aus den zwölf prämierten Bildern wird ein Fotokalender für das Jahr 2018 erstellt. Die Gewinner werden am 10. November auf dem Regionalforum in Schiltach ausgezeichnet. Ein Wettbewerb lebt auch von seinen attraktiven Preisen. So gibt es nicht nur Digitalkameras zu gewinnen, sondern auch Preise, die von Partnern wie dem Europa-Park, das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, der Marktscheune Berghaupten, der Hirschgrund-Zipline Area Schwarzwald und dem Landhaus Lauble gestiftet wurden.