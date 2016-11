Schiltach Viele Kinder steuern Modellzüge selber

Schiltach/Elzach. Zufrieden mit der sechsten Modellbahnausstellung in Elzach sind die Kinzigtäler Modelleisenbahnfreunde. Wetterbedingt sei allerdings die gute Besucherzahl von vor zwei Jahren nicht erreicht worden. Die Anlagen seien alle ohne große Störungen gelaufen, so dass auch die Aussteller zufrieden gewesen seien, da das Interesse der Besucher am Angebot groß gewesen sei. Besonders die Kinder hätten sich darüber gefreut, dass sie bei der Anlage "Bad Michelbach" der IG Schmalspur Schiltach selbst hätten fahren dürfen.