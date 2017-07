Schiltach Viel zu viel Holz auf dem Laster

So fiel den Verkehrspolizisten am frühen Freitagmorgen auf der B 294 bei Schiltach ein Langholztransporter aus dem Landkreis Freudenstadt auf, der mit frischem Fichtenholz beladen, zwar nicht in die Knie ging, aber optisch eine besonders große Fuhre darstellte.

Beim Wiegen bestätigte sich der Verdacht, statt der erlaubten 40 Tonnen waren es 66,92 Tonnen – eine Überladung um 67,3 Prozent.

Die rechtlich nicht relevante Überschreitung der Nutzlast lag sogar bei 131 Prozent. Statt der erlaubten 20,5 Tonnen packte der 67-jährige Lastwagenfahrer über 47 Tonnen auf seinen "Langholzer". Nun erwartet den Betroffenen ein saftiges Bußgeld.