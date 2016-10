Schiltach Versicherungslose Zeit geht zu Ende

Schiltach (jf). Auf der letzten Gemeinderatssitzung stellten Daniel Elsässer, verantwortlicher Projektleiter des Landesbetriebs Gewässer für die Hochwasserschutzmaßnahmen an der Schiltach, der Gewässerökologe Alfred Winzki und der Planer Sascha Messmer vom Ingenieurbüro Breinlinger die geplanten Maßnahmen vor.

Der nächste Bauabschnitt beginnt im Bereich des "Spittelstegs" und geht bis fast zum Schlossmühle-Wehr in Höhe der Auffahrt zur ehemaligen Staudengärtnerei Götz. Neben einigen neuen Hochwasserschutzmauern, wie beispielsweise entlang der Straße "An den Gärten", werden einige vorhandene auf das erforderliche Freibord von 50 Zentimeter erhöht. Im Bereich der Kleingärten in der Bachstraße reicht sogar eine geringfügige Aufschüttung um circa 0,50 Meter aus, um den Schutz gegen ein einhundertjährliches Hochwasser ("HQ 100") zu gewährleisten.

Die sogenannte "raue Rampe" in Höhe dieser Gärten wird in eine "Pendelrampe" umgebaut, um den Fischen den Aufstieg zu erleichtern. Auch beim städtischen Bauhof wird die vorhandene Mauer um 0,50 Meter erhöht. Nach der Vorstellung der im nächsten Jahr geplanten Arbeiten hatten die Gemeinderäte auch Fragen zu den erfolgten Hochwasserschutzmaßnahmen. So wies Thomas Kipp darauf hin, dass er unter der Stadtbrücke Nachbesserungsbedarf sehe, weil dort eine Verklausungsgefahr bestehe: "Ich habe die Sorge, dass an der Mauer Hölzer hängen bleiben". Auf dieses Problem habe laut Daniel Elsässer schon Stadtbaumeister Roland Grießhaber hingewiesen, weshalb man sich der Sache bereits angenommen habe. Kipp kritisierte auch den Abweiser vor der Stadtbrücke, weil er nicht bis zur Bachsohle reiche, wodurch sich anschwimmende Gegenstände einhängen könnten: "Das Wasser muss möglichst schnell unter der Stadtbrücke durchkommen". Auch hier wird Elsässer nachbessern.