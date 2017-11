Schiltach Vanessa Schmider führt Wanderer

Auf der Grumpenwiese wartete bereits das brennende Lagerfeuer auf die Kinder und auch Getränke standen zur Stärkung bereit. Einige Eifrige wollten erst mal Holz nachlegen und hatten einen Riesenspaß an den hoch auflodernden Flammen. Gegen den Hunger war auch gesorgt, denn nun durfte Stockbrot und Würste an langen Spießen in der Glut gebacken werden.