Schiltach Urlaubsflair beim Drei-Gänge-Menü

Wer nicht zur Kinzig kommt, kann sich in der Schiltacher und Schenkenzeller Gegend das Menü nach Hause (oder ins Büro) bringen lassen. Weniger die Entfernung, als die Fahrzeit bestimmen den Radius, wohin geliefert wird: "Das Essen sollte spätestens in einer halben Stunde am Ort sein, damit es noch heiß ist", sagt Hermann Brede. Drei Hilfskräfte fahren es aus, auch Kunden in Rötenbach und Halbmeil wurden schon beliefert.

Zu den Stammkunden gehören die Grundschule und die Kindergärten St. Martin und Zachäus in Schiltach und der Kindergarten St. Luitgard in Schenkenzell.

Auch bei vielen Familien- und Betriebsfesten oder Firmenveranstaltungen sind die Bredes mit ihrem Catering präsent. "Heißes muss heiß und Kaltes kühl sein", formuliert Beate Brede ein wichtiges Prinzip. Schöner Nebeneffekt: Die anspruchsvolle Küche der kalten und heißen Buffets inspiriert auch das Tagesessen der "Rosenlaube" – wo man auch nachmittags den hausgemachten Kuchen genießen kann.

Am Donnerstag, 27. Juli, feiern die Bredes ihr 30-jähriges Betriebsjubiläum. 1987 starteten sie mit dem Campingplatz, den sie von der Familie Trautwein übernommen hatten.

Warme Küche und Tagesessen gibt es seit circa 17 Jahren. "Und es macht auch immer noch Spaß durch den unkomplizierten Umgang mit den Menschen auf dem Campingplatz und weil ich gerne draußen bin, wir hatten Landwirtschaft zu Hause", erzählt Beate Brede.

Richtige Freundschaften hätten sich im Lauf der Jahre mit und auch zwischen den Gästen entwickelt.

Weitere Informationen: Von 11.30 bis 14 Uhr ab dem ersten Wochenende im April bis zum 3. Oktober gibt es das Mittags-Menü in der "Rosenlaube". Sie liegt auf dem Campingplatz in der Bahnhofstraße 6 in Schiltach, Telefon 07836/72 89.