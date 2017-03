Schiltach Unterstützung für Gerätewart

Schiltach. Wie Hoffmann in der Hauptversammlung im Gottlob-Freitaler-Haus mitteilte, haben der bisherige Gerätewart Dennis Grüner und Gruppenführer Klaus Becker ihre Funktion aus beruflichen und privaten Gründen abgegeben. Da brauche es dringend Unterstützung. Die Aufgabe des Gerätewarts werde durch Anschaffungen von Geräten und Maschinen, speziell auch für den Hochwasserschutz, immer umfangreicher. Die Grenze, an der dies noch ehrenamtlich geleistet werden könne, sei erreicht. Wie das künftig weitergehen soll, darüber müsse sich die Stadtverwaltung dringend Gedanken machen, spielte der Kommandant den Ball an die anwesenden Verwaltungsangestellten samt Bürgermeister Thomas Haas zu.

Mahnende Worte richtete der Feuerwehrchef an seine Truppe. Bei 44 Einsätzen habe man in 2016 eher ein ruhiges Jahr erlebt. Allerdings sei von Brandereignissen, technischen Hilfeleistungen, Unwetter bis hin zu Tier- und Insekteneinsätzen die ganze Bandbreite dabei gewesen. Das zeige, dass die Feuerwehr auf alles gewappnet sein müsse und dazu brauche es regelmäßiges Üben. Auch deshalb, weil die Ausstattung immer umfangreicher werde. Jedes Jahr fordere er einen besseren Probenbesuch ein. Bei einzelnen Kameraden stelle er sich schon die Frage, ob sie nicht besser austreten sollten, rügte Hoffmann. Es gebe Pflichten bei der Feuerwehr, nur der Eintritt sei freiwillig. Hochwasserschutz nehme zu und steigende Trockenheit entwickle sich zu einem Problem. Wenn der Tag X komme, müsse jeder Handgriff und die Wasserförderung aus dem Eff-Eff sitzen. Er habe kein Verständnis dafür, wenn zwei Tage vor Beginn eine angemeldete Ausbildung abgesagt werde.

Die Feuerwehr Schiltach habe zum Glück keine Nachwuchsprobleme, hob der Kommandant hervor, der sich in der Jugendabteilung das eine oder andere Mädchen wünscht.