Schiltach Unfall: Motorradfahrer rutscht in Gegenverkehr

Am Ortsausgang Hinterlehengericht warteten gegen 18.45 Uhr zwei Fahrzeuge an einer Baustellenampel, als der Motorradfahrer nach der Kurve etwas unerwartet die stehenden Autos bemerkte. Zwar gibt es dort einen deutlichen Warnhinweis auf die Baustelle mit Blinklicht und Hinweisschildern, allerdings wird die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht, wie sonst bei Baustellenampeln hinter Kurven üblich, auf 30 Kilometer pro Stunde beschränkt, sondern es sind 50 Stundenkilometer möglich.

Der Motorradfahrer stürzte beim Bremsen und rutschte in den Gegenverkehr. Während seine Honda laut Polizeiangaben nach dem Unfall schwer demoliert war, konnte er mit leichten Verletzungen wieder aufstehen. An den beiden beteiligten Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 462 war für längere Zeit voll gesperrt.

Den Sachschaden schätzte die Polizei insgesamt auf rund 10.000 Euro. Weil Kraftstoff ausgelaufen war, wurde die Feuerwehr Schiltach alarmiert, die unter Kommandant Harry Hoffmann Ölbindemittel aufbrachte. Zudem unterstützte die Feuerwehr die Polizei bei der Verkehrsregelung.