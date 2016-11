Schiltach (sw). Um auf dem neuen Dünnschichtbelag die so genannte Freigabemarkierung aufbringen zu können, muss der Schiltacher Schlossbergtunnel morgen, Freitag, ab 19 Uhr für voraussichtlich vier bis fünf Stunden gesperrt werden. Dies ist eine vorübergehende Markierung, da bei neuen Belägen erst später eine Dauermarkierung aufgebracht werden kann. Die Sperrung für die Arbeiten ist erforderlich, um die Sicherheit der Mitarbeiter des ausführenden Unternehmens zu gewährleisten, so Oberstraßenmeister Sigmund Villing von der Straßenmeisterei Schramberg-Sulgen, da diese in der Mitte der Fahrbahn tätig sein müssen. Der Verkehr wird während der Tunnelsperrung durch die Schiltacher Innenstadt umgeleitet.