Schiltach Treue Posaunistinnen geehrt

In diesem Rahmen ehrte Petersen auch langjährige Bläserinnen und dankte ihnen für deren Treue und Engagement . Elfriede Engelmann bekam für 25 Jahre das Badische Bläserzeichen in Silber sowie eine Urkunde überreicht. Helle Hermann, bis Oktober 2016 langjährige Chorleiterin des Posaunenchors Schiltach, spielt bereits seit 50 Jahre n mit ihrem Waldhorn zu Gottes Lob und Ehre. Ihr wurde als Dank das Badische Bläserzeichen in Gold sowie ebenfalls eine Urkunde verliehen. Im Anschluss lud die Kirchengemeinde zum Kirchenkaffee ein und bot Gelegenheit zum Austausch und gemütlichen Ausklang eines gelungenen Bezirksbläsertreffens.