Schiltach Ton für Ton dem Leben Jesu gewidmet

Schiltach. Georg Friedrich Händel schrieb das Werk in einem furiosen Schaffensakt innerhalb von drei Wochen in London. Es gilt als eines der bekanntesten barocken Oratorien. In Chorsätzen, von denen das "Halleluja" ausgesprochen populär geworden ist, sowie in Arien, Rezitativen und Orchestersätzen hat der Komponist das Leben Jesu in Musik gesetzt und vertonte dabei eine große Zahl von biblischen Texten.

Petra Karie Hockenhull (Baden-Baden, Sopran), Viola de Galgoczy (Lahr, Alt), Hoel Troadec (Lausanne, Tenor) und Menno Koller (Köln, Bass) singen die Solistenpartien des umfangreichen Werkes, das kurz nach seiner Entstehung vom Komponisten selbst in London mit großem Erfolg aufgeführt wurde. Die Kantorei der Stiftskirche Lahr, Mitglieder der Jacobuskantorei und das Collegium musicum Lahr, angeführt von Konzertmeister Joachim Romeis, sind die großen einheimischen Ensembles, die die Hauptaufgaben des Konzertes übernehmen. Die Gesamtleitung hat der Lahrer Bezirkskantor, Kirchenmusikdirektor Hermann Feist.

Seit März laufen die Proben. Anspruchsvolle fugierte Teile wechseln sich mit homophonen Chören ab, eindrucksvolle Klänge mit prachtvoller Begleitung werden durch bewegte, ja heitere Sätze unterbrochen. In Lahr war der "Messias" zuletzt 2008 zu hören, auch damals von der Kantorei an der Stiftskirche aufgeführt, die ihn in diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit den Solisten in englischer Sprache singen wird. Die Übersetzung des Textes in Deutsch wird im Programm ausgedruckt sein.