Schiltach Tierschutzverein erhält deutlich mehr Geld

Bisher betrug die Höhe der Erstattung 30 Cent pro Einwohner, womit eine Kostendeckung von 16,7 Prozent erreicht wird. Der Tierschutzverein beantragt eine Erhöhung der Einwohnerpau-schale auf 1,50 Euro, mit einer Kostendeckung von 83,3 Prozent. Die Differenz der Kosten von Fundtieren werde vom Verein getragen, versprach der Vorsitzende Claudio Di Simio in seinem Schreiben an die Kommunen. Der Verein strebe eine einheitliche vertragliche Regelung mit allen betroffenen Kommunen an und bittet darum, entsprechende Beträge in die künftigen Haushalte einzustellen.

Die Stadt Schiltach halte den Betrag für angemessen und stimme ihm unter dem Vorbehalt zu, dass mit anderen Gemeinden eine ähnliche Vereinbarung abgeschlossen werde, erklärte Bürgermeister Thomas Haas im Gemeinderat.