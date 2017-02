Auch bei der Vergabe der Altstadtumfahrung am Schiltacher Schlossberg hatte die Stadt Schiltach mit deutlich höheren Kosten gerechnet. Fünf Interessenten, so berichtete Stadtbaumeister Roland Grießhaber, hätten Angebote für den Bau abgegeben. Günstigster Bieter für die Maßnahme war die Firma Stumpp mit 729 782 Euro. Warum die Baumaßnahme so günstig sei, da könne man nur mutmaßen, sagte Grießhaber. Bürgermeister Thomas Haas mutmaßte, dass es daran liegen könne, dass die Ausschreibung ziemlich zeitig im Jahr erfolgt sei und die Auftragsbücher der Firmen noch nicht ganz so voll. Für die Maßnahme selbst stellte Haas fest: "Es war ein langer Weg bis hierher". Künftig führt die Straße ganzjährig links von der bestehenden asphaltierten Schlosssteige nach links über die Gärten abwärts, die Winterumleitung rechts über Zellersgrund entfällt. Foto: Wegner