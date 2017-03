Schiltach Thoma-Werk kehrt zurück nach Schiltach

Thoma, so Schiltachs Museumsleiter Andreas Morgenstern, war im ausgehenden 19. Jahrhundert einer der populärsten Künstler in Deutschland. Mit seinen Landschaftsgemälden und Darstellungen des bäuerlichen Lebens erlangte er regelrechten Kultstatus. 1899 bis wurde Hans Thoma zum Professor an der Großherzoglichen Kunstschule in Karlsruhe Direktor der Kunsthalle Karlsruhe ernannt. Dieses Amt übte er bis 1920 aus.

Die Schiltacher Werke des gebürtigen Bernauers stellen nach Morgensterns Einschätzung nun wieder eindrucksvoll seine Arbeit zu Beginn seiner künstlerischen Laufbahn dar.