Schiltach Teisenkopf ist das Ziel

In der Turmhütte wollen die Teilnehmer eine Feuerzangenbowle genießen. Dazu treffen sie sich am Samstag, 28. Januar, um 17 Uhr beim Parkplatz an der Apotheke in Schiltach (Bildung von Fahrgemeinschaften). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Anmeldefrist

Anmeldungen sind bis Freitag, 27. Januar, bei Gerlinde Götz, Telefon 07836/347, oder per E-Mail an schwarzwaldverein@schiltach.de möglich. Je Teilnehmer wird ein Kostenbeitrag erhoben. Bei Unwetterwarnung findet die Tour nicht statt.