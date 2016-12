Schiltach. Die evangelische Kirchengemeinde Schiltach-Schenkenzell teilt mit, dass die gestrige und heutige Sternsinger-Aktion der katholischen Kirchengemeinde wiederum mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen der evangelischen Kirchengemeinde unterstützt wird. Zur Verwendung des Erlöses schreibt die Gemeinde: "Der Spendenanteil der evangelischen Kirchengemeinde geht an ein Kinderprojekt in Tansania. Die langjährige Mitarbeiterin in der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde, Lia Schreiber, absolviert dort im Moment ihren Freiwilligendienst mit der Organisation ›Christliche Dienste‹. Sie arbeitet dort in einer Schule und in einem Patenschaftsprojekt. Mit dem Geld der Sternsingeraktion möchte sie das Schulgebäude verschönern und den vielen (Straßen-)kindern eine Freude bereiten."