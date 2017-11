Schiltach Tannen-Borkenkäfer bereitet den Förstern große Sorge

Aufgrund der Weiserzäune sehe man ja dann, ob an den genannten Flächen etwas wachse oder nicht, machte Bürgermeister Thomas Haas deutlich. Es sei geschickt jetzt etwas mehr zu investieren. "Der Ertrag kommt dann in 20 bis 30 Jahren", so Haas, "und im Moment können wir uns das gut leisten".

Eschensterben geht weiter

Ob das Eschensterben weiter gehe wollte Thomas Kipp (BuW) wissen. "Nach heutigem Stand ist die Esche dem Untergang geweiht, gibt nur einzelne Individuen die überleben, gibt in jedem öffentlichen Wald Pflanzverbot für Eschen" so Kleemann. Dies betreffe alle Altersstufen und -strukturen. So wie die Ulme nahezu ausgestorben ist, so prophezeit man es auch der Esche", sagte sie.

Die Natur brauche immer etwas Zeit, wandte Wöhrle ein. Mittlerweile würden Gemsen und Rehe beginnen, das Springkraut abzuäsen – nur innerhalb des Schutzzauns finde man noch Reste des Neophyten. Was aufgrund des Klimawandels auch an Schädlingen noch auf die Forsten zukomme, sei nicht klar, so Kleemann,

" Haben wir bei bei der Tanne mehr Schadholz zu erwarten?", wollte Michael Pflüger (FWV) wissen. Massive Schäden seien eher ungewöhnlich, Tannen seien eher verschont von Katastrophen, hieß es seitens der Forstverwaltung. Es seien "eher alte Tannen, die Trockenschäden aufweisen." Wenn 100 Jahre "der Baum den Fuß im Wasser gehabt hatte und jetzt ist es trocken", könne dieser nicht so gut umgehen; er denke aber nicht, dass "die Schädigung in großem Stil so weitergeht", auch nicht bei der Massenvermehrung des Tannenborkenkäfers. Er hoffe nicht, dass es ein Massenschädling werde. Indes, er sei "mit mit äußerster Vorsicht zu genießen". Wöhrle sah "höchstes Gefährdungspotential", er sei extrem aggressiv. Sei er noch vor 25 Jahren verschollen gewesen, dann aber vor 20 Jahren in Alpirsbach und dann Kuhbach auf kleineren Flächen aufgetreten "und das vergangene Jahr massiv". Ein Grund sehen die Forstleute auch darin , dass die Region um Schiltach weniger Regen abbekommen habe, als die Bereiche ringsum. Sie hoffe, so Kleemann, dass dies eine "Sondersituation war und die Regenwolken nicht wieder um Schiltach herumwandern".

Diskussionsthema vor dem dann einstimmig gefassten Beschluss des Forstwirtschaftsplans 2018 war die künftige Situation der Betreuungsmöglichkeiten aufgrund kartellrechtlicher Vorgaben (wir berichteten mehrfach). Hierzu meinte Bürgermeister Thomas Haas: "Das Land verhält sich schofel gegenüber Privaten und Kommunen, es interessiert nur eigene Bereiche."