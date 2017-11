Schiltach. Die Täter versuchten zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, an Lebensmittel gelangen. Die Unbekannten kippten zunächst den massiven Automaten im Eingangsbereich der Metzgerei um. Jedoch ging der Plan, an den Inhalt zu gelangen, nicht auf: Die unterste mit Lebensmitteln gefüllte Schublade rutschte herunter und versperrte so den Auswurfschacht. Selbst dem Versuch mit brachialer Gewalt die Verkleidung abzureißen und so an die Leckereien zu kommen, hielt der Automat stand. Ohne Diebesgut verließen die Täter daraufhin den Tatort. Die Beschädigungen an dem Automaten belaufen sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422/ 27 01-0, entgegen.