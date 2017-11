Schiltach Sum führt vereinigten CDU-Verband

Dass dieser Entschluss und Beschluss geradezu einen Schub zu verstärkter Mitarbeit auslöste, zeigte die Bereitschaft von so vielen Parteimitgliedern wie noch nie, sich für ein Amt im Vorstand mitzuarbeiten. Wobei ganz im Gegensatz zu immer wieder mal erlebten Problemen mit der Frauenquote diese bei den Neuwahlen keinerlei Rolle spielte: Bei den acht gewählten Beisitzern sind die Frauen mit Irene Müller, Annette Hauer, Heike Schenk, Petra Faißt, Ute Möhrle und Ingeborg Pflüger deutlich in der Mehrheit gegenüber ihren beiden männlichen Mitstreitern Roland Groß und Hans-Jörg Heinrich. Und dass Brigitte Sum nach nahezu zwei Jahrzehnten als Vorsitzende in Schenkenzell nun auch den Gesamtverband anführt, vervollständigt das Bild nahezu. Neue Stellvertreter sind Matthias Fay sowie Franz Harter. Michael Götz als Schatzmeister und Schriftführer Andreas Müller behalten ihre Funktionen, während Michael Harter sich spontan bereit erklärte, das Amt des Pressereferenten zu übernehmen.