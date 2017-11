Schiltach. Für den letzten Abschnitt des Breitbandausbaus in Wittichen vom Kloster nach Hinter-Wittichen bis Höhe "Jägerhaus" ist die Gemeindestraße ab Dienstag, 21. November, für zwei Wochen voll gesperrt. Die Anlieger können die Straße morgens bis 7.30 Uhr passieren. In der Mittagspause von 13 bis 14 Uhr und abends ab 17.30 Uhr ist die Straße wieder offen. Die Kinder können morgens mit dem Bus zu den üblichen Zeiten abgeholt werden. Mittags können nur die Schüler von der Schule in Schiltach und Alpirsbach befördert werden. Der Kindergartenbus fährt nur bis ins Vortal.