Schiltach Stahlröhre statt historischer Brücke

Das aus Bruchsteinen selbsttragend gefügte Gewölbe der alten Brücke, die in der Zeit um 1800 entstanden ist, ist rund einen Meter hoch, fast zwei Meter breit und zehn Meter tief, womit es das längste derartige Bauwerk in Schiltach ist, wie Historiker Hans Harter jüngst in einem Rückblick feststellte. Eine hohe talseitige Stützmauer verlieh der Brücke den Charakter eines "Bollwerks", auch aufgrund einer Aufschüttung, die die Brückenwände verschwinden ließ.

Die Bauzeit "dürfte nicht so lang sein" hatte Kipp gesagt, zudem ist es dort möglich, nach beiden Seiten abzufahren. Die Kosten liegen laut Ausschreibungsergebnis der Stadt bei 127 000 Euro.