Schiltach (sw). "Wegen technischen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Installation eines neuen Servers ist die Stadtverwaltung Schiltach nur teilweise per E-Mail zu erreichen", hatte die Stadt Schiltach auf ihrer Internetseite vergangene Woche noch verkündet. Insbesondere funktionierte die Zustellung an den zentralen Posteingang (info@stadt-schiltach.de) lange Zeit nicht. Gesendete Mails gingen jedoch nicht verloren, sondern wurden übergangsweise beim kommunalen Rechenzentrum KIRU zwischengespeichert. Mittlerweile sind die Probleme behoben, "wir können arbeiten", sagt Hauptamtsleiter Michael Grumbach auf Nachfrage, lediglich einige Kleinigkeiten seien noch zu beheben. Woher das Problem kam – die IT-Fachleute seien selbst ratlos, so Grumbach.