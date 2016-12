Schiltach "St. Martin" macht das Rennen

Hier könnte man im Obergeschoss bisher als Wohnung genutzte Räume umbauen. Die geschätzten Baukosten liegen einschließlich Dachsanierung und Fassadendämmung bei 691 000 Euro. Bei einer möglichen Förderung von 70 000 Euro (bei einem Umbau gibt es 7000 je Betreuungsplatz) verblieben 621 000 Euro für die Stadt, die auch Bauherr sein müsste.

An der Stirnseite des Gebäudes entlang der Schenkenzeller Straße könnte ein Anbau erstellt werden, außerdem wäre der Büro- und Personalbereich sowie die Außenanlage für die Kleinkinder zu erweitern. Die Baukosten werden auf 755 000 Euro geschätzt, 120 000 Euro Förderung (bei einem Neubau gibt des 12 000 je Betreuungsplatz) sind nach Angaben von Stadtkämmerer Herbert Seckinger möglich. 90 Prozent der verbleibenden Kosten trägt die Stadt Schiltach, sodass circa 572 000 Euro zu finanzieren wären. Bauherr wäre die katholischen Kirche, was die Verwaltung organisatorisch entlaste.

Gute Ergänzung zum Betreuungsangebot

Ein Anbau an "St. Martin" wäre für die Stadt kostengünstiger, selbst ohne Förderung, und relativ schnell umzusetzen, so Seckinger. Für "St. Martin" wäre die Krippe auch eine gute Ergänzung des Betreuungsangebots. Krippenkinder könnten mit drei Jahren in den Kindergarten wechseln, ohne in eine ander Einrichtung gehen zu müssen: "Ein großer pädagogischer Vorteil".

Beim Kindergarten Zachäus wären mit der Dachsanierung und der Fassadendämmung Maßnahmen enthalten, die mittelfristig sowieso fällig wären. Andererseits könnte man dort später immer noch umbauen, wenn weiterer Bedarf entstehe. Ein Nachteil wäre, dass voraussichtlicht nicht alle Kinder einer neuen Krippengruppe mit drei Jahren in den Kindergartenbereich von Zachäus aufgenommen werden können, sodass sie in einen anderen Kindergarten wechseln müssten. "Kostenmäßig sind beide Lösungen vergleichbar", fasste Seckinger das Ergebnis der vorläufigen Planung zusammen. Einstimmig folgte der Gemeinderat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung für einen Anbau bei "St. Martin". Bürgermeister Haas und Stadtkämmerer Seckinger hatten sich im Vorfeld der Gemeinderatssitzung mit den beiden Kindergärten zusammengesetzt und über die beste Lösung diskutiert mit dem Ergebnis, dass die neue Kleinkindgruppe in einem Anbau beim Kindergarten St. Martin untergebracht werden soll. "Ausschlaggebend war letztlich: Würde Zachäus erweitert, müssten die Kinder das Umfeld, ihre Erzieherinnen und Freunde wechseln", berichtete Haas.

Auch der Kindergarten Zachäus sei mit dem Vorschlag einverstanden und trage ihn mit. "Das ist ein weiterer Schritt für eine gute Betreuung der Kinder in Schiltach", erklärte Bürgermeister Haas und dankte den Leiterinnen Margarete Knödler von "St. Martin" und Eveline Tischler von "Zachäus" für die Teilnahme an der Gemeinderatssitzung.