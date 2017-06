Schiltach Spiel und Spaß sollen im Vordergrund stehen

Die beiden E-Junioren-Mannschaften, die auf Kleinfeld spielen, belegten in der abgelaufenen Saison die Plätze drei und vier und waren im Laufe der Runde immer wichtige Stützen für die D-Junioren. Die D-I-Junioren konnten zum zweiten Mal in Folge die Meisterschaft einfahren und dürfen ihr Aufstiegsrecht in die höhere Kreisliga wahrnehmen. Die D-II-Junioren, die auf Kleinfeld spielten, belegten den sechsten Platz und waren nur vier Punkte vom Tabellenvierten entfernt.

Die C-Junioren SG Kaltbrunn-Schiltach, die schon zwei Klassen höher spielten, belegten den letzten Tabellenrang und müssen nun den Gang in die Kreisliga antreten. Dagegen konnten die B-Junioren SG Schiltach-Kaltbrunn mit 16 Siegen bei nur einer Niederlage souverän die Meisterschaft einspielen und dürfen ebenfalls ihr Aufstiegsrecht in die Kreisliga wahrnehmen.

Die B-Mädchen belegten in der höherklassigen Bezirksliga den vierten Tabellenplatz. Die A-Jugend in Dreier-SG-Formation Kaltbrunn-Schiltach-Wolfach spielte zuletzt eine richtig starke Rückrunde und belegt zum Abschluss Rang vier, punktgleich mit dem Tabellendritten.

Bei den Wahlen in der Jugendversammlung wurden Isabel Münnich und Roland Moser für ein weiteres Jahr als Beisitzer bestätigt. Neu im Team ist Natalie Noth, die für zwei Jahre gewählt worden ist. Ausgeschieden ist der langjährige Mitstreiter in der Jugendabteilung, Michael Esslinger, der aber weiterhin die Organisation des Schiltacher Flößercups übernimmt.

In seiner Vorschau wies Jugendleiter Florian Stehle auf die Teilnahme am Sommerferienprogramm am 25. August, die Jahresabschlussfeier am 8. Dezember und den traditionellen Flößercup am 13. und 14. Januar 2018 hin.

Weitere Punkte wie das "Jugendräumle", hinterlassener Müll, Schülermentorenausbildung, Junior-Coach, Schiedsrichterlehrgänge sowie die Organisation der Sportheimdienste an Jugendspieltagen wurden erläutert.

Stehle ging auch auf den enormen finanziellen Aufwand für die Jugendarbeit im Verein ein und bat, mit dem Vereinseigentum sorgsam umzugehen.

Abschließend bat er, die Trainer und den Verein zu unterstützen. Nur gemeinsam und mit Hilfe aller sei ein gutes Vereinsleben möglich.