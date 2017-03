Schiltach. Der traditionelle Hallenflohmarkt des SPD-Ortsvereins Schiltach findet am Samstag, 11. März, bereits zum 22. Mal in der Friedrich-Grohe-Halle statt. Der Flohmarkt startet um 11 Uhr und endet gegen 16 Uhr. Alle Gegenstände des täglichen Bedarfs, wie gebrauchte Kleidung, Bücher, Spielzeug (kein Kriegsspielzeug) und Haushaltsgegenstände können angeboten und natürlich auch gekauft werden. Für die Bewirtung sorgt in bewährter Weise das Team des SPD-Ortsvereins. Außerdem besteht Gelegenheit, in zwangloser Runde mit den Gemeinderäten der SPD ins Gespräch zu kommen. Ein Erlös aus der Veranstaltung kommt wie jedes Jahr der Jugendarbeit in Schiltach zu Gute. Sder SPD-Ortsverein Schiltach und die zahlreichen Verkäufer freuen sich auf viele Besucher.