Schiltach Spaß am Sport vermittelt

Danach ging es in die wohlverdiente Pause, in der die Kinder ihr mitgebrachtes Vesper zu sich nahmen. Gestärkt setzten sich dann alle in die gerichtete Cafeteria der Halle und schauten gemeinsam den Handballfilm an, indem auf kindgerechte Weise das Handballspielen sowie die Regeln erklärt wurde. Nach dem Film trafen sich alle wieder auf dem Spielfeld, wo auf drei Kleinfeldern Aufsetzer-Handball gespielt wurde.

Im Anschluss ging es zur wohlverdienten Siegerehrung. Jedes der 44 Kinder wurde einzeln aufgerufen und mit einer Urkunde, einem Button, Handballheftchen und einem Päckchen Gummibälle belohnt. Jede Schule wurde mit einem Softball ausgestattet.