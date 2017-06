Schiltach Spaß am Spiel mit dem Lederball

Kein einfaches Jahr liegt hinter den Mädels. Einige erlitten Verletzungen, andere verließen das Team für ihr Studium. Es gab aber einige Neueinsteiger und das Team wuchs zusammen – nur der sportliche Erfolg blieb bislang aus. Unterstützung bekamen die Damen teils aus der B-Jugend.

Rund 90 Jugendliche, 15 Trainer und eine Menge Eltern koordiniert Jugendleiter Florian Stehle. Ein toller Erfolg war der Familientag anlässlich des 90. Jubiläums. Mit dem Kinderferienprogrammpunkt hatten die Sprösslinge Spaß beim Kicken. 27 Mannschaften kamen zum Flößercup im Januar, alles lief reibungslos und verletzungsfrei.

Spaß an der Bewegung haben auch die Bambini. Rund 20 Kinder entwickeln sich großartig in der F-Jugend. Mit der E- und D-Jugend können sogar je zwei Mannschaften gestellt werden. Die D1 fuhr die Meisterschaft ein und schaffte den Aufstieg in die Kreisliga. Die C-Jugend verbuchte dafür Lehrgeld, allerdings kommen die Jungs regelmäßig ins Training. In Kirnbach trainieren die Mädchen aus der B-Jugend mit Erfolg. Gut schlägt sich die B-Jugend (männlich), die in einer SG mit dem Sportclub Kaltbrunn kickt. Unglaublich: Von 18 Spielen kassierte das Team nur eine Niederlage. Die A-Jugend kickt in einer Spielgemeinschaft mit Kirnbach und Wolfach, wobei Wolfach als Partner aussteige. Nach einer durchwachsenen Vorrunde lieferten sie eine "bärenstarke Rückrunde" ab.

Ein positiver Trend herrscht wohl in der AH-Mannschaft. Sie glänzen mit guten Plätzen auf dem Rasen. Im November wurden sie beim Sportclub Kaltbrunn sogar Turniersieger, berichtete AH-Leiter Michael Schmid zufrieden.