Schiltach-Hinterlehengericht. Eine 69-jährige Frau hat am Montagabend gegen 17 Uhr nach Mitteilung der Polizeidirektion Rottweil auf der Bundesstraße 462 zwischen Schiltach und Schramberg einen Unfall mit Sachschaden verursacht. Die Autofahrerin kam aufgrund fehlender Winterbereifung auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn ins Rutschen und prallte in der Folge auf den vor ihr befindlichen Personenwagen. Um einen Kontakt mit der rechtsseitigen Leitplanke zu vermeiden, wich die Unfallverursacherin nach links in die Gegenfahrbahn aus und prallte dort mit einem Seat Ibiza zusammen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand, so die Polizei, Sachschaden in Höhe von circa 3200 Euro.