Schiltach "Soll nun total zu Grunde gehen"

Schiltach. "Mal ging’s hoch, scheinbar gegen den Himmel, dann kopfüber hinunter in die Tiefe", mit "Seufzern und Schweißtreiben" für Mensch und Tier. Die Hindernisse, die sich auftürmten, hießen "kleiner" und "großer Hohenstein". Über sie hinweg führte die damalige Landstraße, mit Steigen und Abstiegen, "so steil, dass sie große Gefahr bieten", wie ein anderer notierte.

Für schwere Wagen war Vorspann mit Pferden nötig, bei wachsendem Verkehr: Zählte man von Wolfach her 1856 täglich noch 105 "Zugtiere", so waren es 1864 bereits 139, vor allem Weinfuhren aus der Ortenau und dem Elsass nach Württemberg und Hohenzollern, pro Jahr im Gewicht von 200 000 Zentnern.

In die Gegenrichtung lief der Fruchthandel, Hafer, Kernen und Weizen, der in Rötenberg einen auf Baden und Basel ausgerichteten Standort hatte. Er lag in den Händen der "Schäufler", dortiger Händler, die dafür spezielle zweirädrige Karren hatten, bespannt mit zwei oder vier Rossen. Sie transportierten bis zu 100 Zweizentnersäcke, die Vor Eulersbach beim "Pflug" auf volle Ladung gebracht wurden, die die schlechten Straßen in Schiltach und die Steigen am Hohenstein erst ab dort zuließ.