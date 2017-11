Schiltach. Der Skiclub Schiltach bietet am kommenden Samstag, 18. November, im Pater-Huber-Saal einen Skibasar an. Die Anlieferung der Waren ist von 10.30 bis 12.30 Uhr. Von 13.30 bis 15 Uhr ist der Verkauf geöffnet. Die Abholung nicht verkaufter Waren ist von 15 bis 15.30 Uhr. Der Verein weist darauf hin, dass nur gut erhaltene Wintersportartikel angenommen werden können, außerdem ist zu beachten, dass Wintersportbekleidung in den letzten Jahren nur in geringem Maße nachgefragt wurde. Während der Veranstaltung wird Kaffee und Kuchen angeboten.