Schiltach Skibasar ein Erfolg für den Verein

Insbesondere schätzen die Kunden, dass sie ihre neu erworbenen Ski gleich noch an Ort und Stelle einstellen lassen konnten. Sport Walter aus Schramberg bot diesen Service im Pater-Huber-Saal an. Besonders gefragt waren in diesem Jahr gut erhaltene Ski, Helme und Skischuhe. Zum gemütlichen Verweilen wurden Kaffee, Kuchen und Getränke angeboten.

"Wir können uns mit dem Skibasar der Bevölkerung als Verein präsentieren, Kontakte knüpfen und unsere Aktivitäten vorstellen, das ist der größte Erfolg der Veranstaltung und lohne allemal die Mühe" sagte der zufriedene Vereinsvorsitzende Wolfram Hils.

Auf diese Wintersportveranstaltungen wies der Verein bei seiner Veranstaltung hin: u Familienskitage vom 5. bis 7. Januar u Langlaufwochenende vom 2. bis 4. Februar u Tagesfahrt an den Sonnenkopf am 3. Februar u Tagesfahrt nach Mellau/Damüls am 17. Februar u dreitägige Skiausfahrt am ersten Märzwochenende ins Ötztal.