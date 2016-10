Schiltach Situation entschärft sich leicht

Schiltach/Wolfach/Alpirsbach. Die Hebammen Anita Frank und Anna Fischer möchten diese Versorgungslücke entschärfen. Beide Frauen tragen nicht nur denselben Kürzel A. F., sondern sind auch Hebammen aus Überzeugung, fühlen sich den Schwangeren verpflichtet.

Anna Fischer aus Wittichen bei Schenkenzell beendete im März ihre Ausbildung in Freiburg. Zu 25 Prozent wird die junge Frau in der Klinik in Villingen-Schwenningen angestellt bleiben. Den restlichen Freiraum möchte Fischer als freiberufliche Hebamme ausfüllen. Trotz ihres jungen Alters sammelte Anna Fischer bereits wertvolle Erfahrungen. Nach dem Abitur schloss sie ein freiwilliges soziales Jahr im Kreißsaal an. Es folgten Praktika als Hebamme. Dann startete die Ausbildung, die allerdings unterbrochen wurde. Anna Fischer sammelte Praxis – und brachte Sohn Fabian zur Welt. Sie absolvierte schließlich ihren Lieblingsberuf mit Erfolg.

Die Lehrzeit beinhaltete unter anderem ein zwölf Wochen langes Praktikum, welches sie bei der langjährigen Anita Frank ablegte. So lernten sich die Frauen kennen. Was bietet Anna Fischer den Eltern, insbesondere den Frauen? Zuerst gibt es einen Geburtsvorbereitungskurs. Der erste Kurs startet am Dienstag, 22. November, um 18 Uhr im Treffpunkt in Schiltach. Spätestens mit der Aushändigung des Mutterpasses sollte eine Hebamme kontaktiert werden, empfiehlt Fischer. Rückbildungsgymnastik soll es auch geben.