Schiltach Schwarzwaldverein trauert um F. E. Münkle

Nach Beendigung seiner beruflichen Tätigkeit trat Münkle, den die Mitglieder des Schwarzwaldvereines (SWV) liebevoll Fritz nannten, dem Schwarzwaldverein bei. Sein Engagement und seine zielstrebige Art führten ihn schon bald in das Führungsgremium des Vereins und so wurde ihm das Amt des Schriftführers übertragen. Immer den Blick auf das Notwendige gerichtet, übernahm er ohne zu zögern schnell weitere über seine Funktion hinausgehende Aufgaben wie Pressetätigkeiten, sowie die Erstellung und Koordination des jährlichen Wanderplans. Sein besonderes Talent für Grafik und Gestaltung fand hierbei Anwendung, und die finanziellen Vorteile durch Einbindung von Werbeträgern wusste der SWV ebenfalls sehr zu schätzen. Auch als Wanderführer plante und organisierte Fritz auch mehrtägige Touren.

Als vor zwei Jahren der vereinseigene Theisenkopfturm e Baufälligkeiten aufwies, sagte er sofort seine Unterstützung bei der erforderlichen Sanierung zu. Schon bei den ersten Arbeiten stellte sich jedoch heraus, dass der Turm in seiner Substanz weitaus maroder als zunächst erkennbar war und der erforderliche Sanierungsaufwand die geplanten Reparaturen deutlich sprengen würde. So wurde erkennbar, dass dieses Projekt nicht allein mit einigen freiwilligen Arbeitsstunden bewältigt werden konnte, sondern Finanzierung, Koordination von Fremdleistung und Genehmigungsprozeduren eine zentrale Organisation notwendig werden ließ. Diese Herausforderung nahm Fritz sofort ohne Zögern an. In seinem unermüdlichen Einsatzwillen legte er auch oft selbst Hand an, wobei ihm sein handwerkliches Geschick und seine Ausbildung wertvolle Stütze waren. An manchen liebevollen Details lässt sich seine Handschrift erkennen. Manche Mitglieder waren verwundert, wenn sie Kopien von Skizzen, Angebote oder Anfragen an Fremdlieferer bekamen, die spät in der Nacht datiert waren. Auch Sponsoren mussten gesucht werden, denn der finanzielle Aufwand überstieg deutlich das Finanzpolster des SWVs sowie die Zuschüsse des Hauptvereines. Auch hierbei halfen ihm die guten Beziehungen zu ortsansässigen Betrieben sowie den Bauhöfen der Gemeinden, die er während seiner Tätigkeit als Lehrer an der Beruflichen Schule in Wolfach gesammelt und aufgebaut hatte.

Zwei Jahre unermüdlichen Schaffens haben den Theisenkopfturm nun in seine endgültige Fassung gebracht, auf den nun alle stolz sind und der sich bei Wanderern aus Nah und Fern zunehmender großer Beliebtheit erfreut. Alle Mitglieder des SWVs sind sich in der Meinung einig: ohne Fritz hätte der Turm nicht so ausgesehen.