Schiltach Schuhu-Hexen sind mutig und robust

Mit dem Spruch "Die Maske, die dich nun zur Hexe macht, trag sie und treibe Schabernack durch die Nacht" wird jeder vom Hexenmeister Eßlinger getauft. Nach dem Abschlusstrinkspruch wird das Federnritual auf alle nicht Maskierten im Saal ausgeweitet: Jeder wird von den Schuhu-Hexen mit Federn aus dem Zuber überhäuft, teils Hosentaschen oder Hemden und Blusen damit vollgestopft.

Viel Standfestigkeit zeigten vor allem die 14 Vorstandsmitglieder an diesem Tag. Seit neun Uhr morgens hatten sie in Dreiergruppen ihre aktiven Mitglieder besucht. Sogar bis Bötzigen am Kaiserstuhl und an die Schweizer Grenze führte die Tour. Überall lief das gleich Abstaubritual ab: "Einer liest den Abstauberspruch von der mitgeführten Schriftrolle ab, einer staubt mit dem Wedel das Fasnets-Häs ab und der dritte passt auf, dass alles richtig gemacht wird", erzählt Schriftführerin Carmen Stegerer.

Doch jetzt am Abend war alles geschafft und es wurde bis drei Uhr gefeiert. "Sonnen"-Wirt Andreas Steinle hatte keine Klagen am nächsten Morgen: "Es war super aufgeräumt, sogar alle Federn waren weg". Er wird wohl auch im nächsten Jahr wieder Gastgeber sein. In Schiltach umlaufende Gerüchte, er wolle sich verändern, seien falsch: "Natürlich bleiben wir in der ›Sonne‹".