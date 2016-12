Schiltach Schönstes Tor wird prämiert

Die Teams bestehen aus vier Feldspielern plus Torwart. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten der Vorrunden- und 15 Minuten in den K.O.-Runden-Spielen. Es gibt Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Prämiert werden zudem das schönste Tor sowie der Torschützenkönig des Turniers. Die Stargebühr beträgt 20 Euro. Anmeldung sind unter E-Mail stadtmeisterschaft-spvgg@web.de möglich, Meldeschluss ist am Samstag, 7. Januar.