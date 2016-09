Schiltach Schöne Ausblicke zwischen Wein und Reben

Zwölf Teilnehmer konnte das Wanderführerpaar Willi und Gertrud Heinzmann zur Wochenendtour begrüßen. Schon früh am Freitag fuhr die Gruppe ins Markgräfler Land, wo sie bereits von den gastfreundlichen Wirten der Unterkunft erwartet wurde.

Das sonnige Wetter war dazu angetan, gleich nach der Ankunft die erste Wanderung zu starten. Leicht bergan führte die Route an Obstgärten und großflächigen Wiesen vorbei durch Weinberge zum Castellberg, einem der der ältesten Weinberge zwischen Basel und Freiburg. Mit ständig wechselnder Panoramasicht umrundet der Weg den Castellberg und führt oben zu einem Pavillon, wo man nochmals mit einer herrlichen Sicht auf die im Tal liegenden Dörfer belohnt wurde. Nach einer ausgiebigen Rast wanderte die Gruppe talabwärts in das Bergbaustädtchen Sulzburg. Das Landesbergbaumuseum, das heute in der ehemaligen Stadtkirche beherbergt wird, gab Zeugnis vom Alltag des Bergbaus vergangener Tage. Anschließend unternahm die Wandergruppe einen Abstecher zum Jüdischen Friedhof in Sulzburg. Die mehrere hundert Jahre alten Grabsteine, die teilweise von Moos bedeckt waren, waren auf terrassenförmig angelegten Ebenen angeordnet und vermittelten einen Ausdruck von Ruhe und Ehrfürchtigkeit.

Nach der Rückkehr in das Quartier fand der erste Tag seinen Ausklang beim Besuch in einer der typischen Straußenwirtschaften. Tags darauf begann die Gruppe ihre Etappe in dem Winzerdörfchen Grunern, wo man zunächst eine Baumtrotte mit ihren wuchtigen Stämmen aus dem Jahr 1815 bestaunen konnte. Der Weg führte dann an Feldern vorbei in das malerische Städtchen Staufen. Am Marktplatz folgte die Gruppe auf dem Wiiwegli an der Pfarrkirche St. Martin vorbei stetig bergan zum Berggasthof Gotthardshof mit einer Kapelle. Eine Rast auf der Gartenterrasse bot eine Gelegenheit zu einem grandiosen Blick in das Markgräfler Land. Danach zweigte die Wegführung in den historischen Bettlerpfad abwechselnd zunächst durch den Halbschatten eines Laubwaldes und dann durch offene Wiesen. Bald gelangten die Wanderer an die Lourdes-Grotte, die wiederum zu einer Rast einlud.