Schiltach Sammeln und essen

Zuerst geht’s mit Monika Wurft, Kräuterpädagogin und Schwarzwald-Guide, zur Kräuterführung über den Dächern von Schiltach. Dabei tauchen die Teilnehmer ein in die Welt der Wildpflanzen und Heilkräuter und erfahren viel über ihre Verwendung in der Ernährung und der Volksheilkunde.

Um das Erlebte mit dem Geschmack zu verbinden, wartet ein Kräutermenü in vier Gängen durch Chefkoch Thomas Harter im Restaurant Löwen in Halbmeil auf die Gruppe. Er versteht es, die Kräuter auf dem Teller in Szene zu setzten, je nach Wetter am schönen Kinzigstrand. Beginn der Veranstaltung ist um 16.30 Uhr am Stadtbrunnen auf dem Marktplatz in Schiltach. Die Führung dauert etwa zwei Stunden, danach geht’s weiter nach Halbmeil, wo das Kräutermenü serviert wird. Anmeldung und Infos per E-Mail an wurft@schiltach.de oder unter Telefon 07836/ 14 89. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt und kostet 65 Euro ohne Getränke.