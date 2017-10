Über viele rote Linien auf der Karte von Lehengericht hat sich Ortsvorsteher Thomas Kipp im Ortschaftsrat gefreut. Rot signalisiert keine Warnung, sondern steht für etwa 30 Kilometer sanierter Straßen im Außenbereich der Ortsteile. Die Sanierung der Straße im Hunsel liege "in den letzten Zügen", sie sei von oben bis unten über die Brücke an der Bundesstraße komplett erneuert, mit Unterbau und Versorgungsleitungen in den Wiesen neben der Straße. Es fehlten nur noch Bankettarbeiten. Auch der Bereich an der Brücke am Krumbach sei fertig, der Bach fließe durch ein Wellstahlrohr und ermögliche so kleinen Tieren einen besseren Durchgang. Im Erdlinsbach sei die Straße erneuert sowie ein Leerrohr, Wasserleitung und eine Druckleitung für Abwasser verlegt. Über das Leerrohr könne ein Anbieter die Häuser mit Glasfaser anfahren, Hausanschlüsse könnten bei Bedarf verlegt werden. Bei einer Verkehrsschau seien die Hofdurchfahrten besichtigt und bewertet worden, um zu klären, ob man die Geschwindigkeiten beim Durchfahren reduzieren kann. Foto: Ziechaus