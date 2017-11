Schiltach/Rottweil Joggerin attackiert: Hilft ein Entzug?

Verteidiger Wolfgang Burkhardt plädiert hingegen dafür, die Tat als Nötigung und gefährliche Körperverletzung zu verurteilen. Zu dem schrecklichen Geschehen gebe es nichts zu beschönigen, doch das plötzliche Ablassen von seinem schwerverletzten Opfer sei ohne äußeren Einfluss erfolgt. Auch der im Raum stehende laute Pfiff eines Zeugen aus einem auf der anderen Seite der Bundesstraße liegenden Firmengebäude sei am Tatort nicht wahrgenommen worden. Im Drogenrausch habe sich beim Täter ein Schleier gelüftet, der 24-Jährige sei förmlich aufgewacht, habe plötzlich realisiert, was er im Wahn angerichtet habe, und sei daraufhin sofort abgehauen und damit von möglichen weiteren bösen Absichten zurückgetreten. Der Verteidiger meint deshalb, eine Freiheitsstrafe dürfe zweieinhalb Jahre nicht übersteigen, die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sei anzustreben.

Der 24-jährige Angeklagte sagt am Montag bei seinem letzten Wort mit offenem Blick auf sein damaliges Opfer – die damals um ihr Leben bangende Frau lässt sich wenig später in den Armen ihrer Anwältin tränenüberströmt trösten –, das Geschehene tue ihm unendlich leid. Wenn er wieder auf freiem Fuß sei, ziehe er sofort weg von Schiltach. "Sie müssen nicht befürchten, mich dann jemals wieder zu Gesicht zu bekommen."

Inwieweit ein starker Drogenkonsum sämtliche Hemmmechanismen bei dem damals 23-jährigen Täter außer Kraft setzten, ist eine Frage, die sich in der Beweisaufnahme auch von Gutachtern nicht ausreichend beantworten ließ. An dem Wochenende vor der Tat soll sich der Angeklagte mit Drogen und Pornos, in denen Frauen in erniedrigender Weise dargestellt werden, in eine seltsame Stimmung gebracht haben. Er habe dann in seinem Drogenwahn Filmszenen nachspielen wollen.