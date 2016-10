Schiltach Reparatur beim Kaffee

Auf dem Bücherflohmarkt hatte Pfaff den Aushang gesehen, dass immer am letzten Freitag eines Monats von 15 bis 17.30 Uhr ehrenamtliche Tüftler im "Treffpunkt" Hand anlegen oder Hilfestellung bei der Reparatur leisten. Auch ein Bügeleisen, ein Notebookgehäuse, eine Kinderschaukel, ein Kinderroller und ein Fahrrad wurden am Freitag repariert. Die beiden letzteren in der Werkstatt im Untergeschoss. Zurzeit machen im Reparaturteam zwei Elektriker, ein Feinmechaniker und drei Allrounder mit. Außerdem Margarete Aberle und Irmgard Fleckenstein für Näharbeiten. "Es geht in erster Linie um Hilfe zur Selbsthilfe, nicht um Konkurrenz zu den Handwerksbetrieben vor Ort", erklärte Ulrike Stein vom "Treffpunkt"-Team.