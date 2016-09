Schiltach Reise durch die Bank

Schiltach. Trotz des guten Freibadwetters konnte das Volksbank-Team rund 20 junge Besucher in ihrer Filiale in Schiltach zum Ferienprogramm begrüßen. Gleich zu Beginn der "Reise durch die Volksbank" wurden die Kinder in vier Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe begann mit dem Sackhüpfen durch die Schalterhalle. Als dies geschafft war, durften sich alle schminken lassen.