Schiltach. Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Mittwoch, 25. Januar, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Schiltach statt. Dabei geht es um Bausachen, das gesamtstädtische Entwicklungskonzept für die Stadt Schiltach, Straßenbaumaßnahme Vor Ebersbach, Heidelbeerbühl, Kesslerhalde, Verabschiedung des Haushaltsplanes 2017 und der Haushaltssatzung sowie des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Schiltach", Sanierungsgebiet "Schramberger Straße/Altstadt", Untersuchungsgebiet "DSP Innenstadt" und Pflanzflächen am Bahnhof: Eine Fragestunde schließt sich an.